La France en tandem : sur les routes du Pays basque avec Fabien Onteniente

À quelques kilomètres de Biarritz et de l'agitation de la côte, notre tandem s'enfonce dans la campagne. “Voilà, je commence la journée par l'intérieur des terres, par le vert et là, tu vas comprendre pourquoi en très peu de temps, t’as les deux versions du Pays basque : terre et mer", explique le réalisateur. Fabien Onteniente s'est installé au Pays basque il y a 15 ans et à force de s'arrêter ici, presque tous les matins, il s'est fait trois copains : deux chevaux et un âne avec qui il a même appris à communiquer.