La légende des crocodiles sacrés du lac de Bazoulé au Burkina Faso

Ils sont vénérés comme des rois et considérés comme des demi-dieux au Burkina Faso. Dans le lac de Bazoulé, quelque 200 crocodiles quasi-immobiles se tapissent dans l'ombre des berges. Tous sont presque toujours affamés. Recuire. Rien de mieux que l’appât d'un poulet pour les sortir de leur torpeur. Les guides touristiques du village comme Prosper Kabore viennent les nourrir plusieurs fois par semaine. Car certains crocodiles sont trop âgés pour trouver à manger tout seul. Les plus jeunes ont une trentaine d'années et les plus âgés vivraient dans le lac jusqu'à près de 100 ans.

Des rites sacrés sous le regard fasciné de quelques touristes privilégiés. “On a beaucoup de mal à le croire. Puisque les gens sont acclimatés et connaissent ces crocodiles, j’admets qu’il y a une cohabitation véritable entre l'Homme et une bête féroce”. Domestiquées, ces bêtes féroces garantissent chaque année aux plus courageux des visiteurs des photos souvenirs plutôt osées même si la fréquentation du site souffre de plus en plus de l'insécurité dans cette région du Sahel. Une baisse de la manne touristique qui inquiète ceux qui sont chargés de le préserver.