La légende du coq de Barcelos au Portugal

Impossible de passer à côté en arrivant à Barcelos. Ce coq noir à l'immense crête rouge est absolument partout et il fait la fierté des Portugais. Le gallinacé interpelle aussi les touristes, et notamment les Français surpris de voir au nord-ouest du Portugal un symbole qu'ils croyaient typiquement gaulois.

La légende de ce coq remonte au Moyen Âge. Elle commence avec un pèlerin sur la route de Compostelle. Il a le malheur de faire étape à Barcelos, alors que la ville est frappée par une série de vols et de cambriolages. Le pèlerin sera accusé d'être le criminel et condamné à la pendaison. En guise de dernière volonté, le pauvre homme demande à voir le juge qui s'apprête à déguster un coq rôti. Il promet alors que s'il est innocent, l'animal ressuscitera et se mettra à chanter. Et cela s'est produit.