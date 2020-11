"La quête du sauvage" : l’apnéiste Morgan Bourc’his nous entraîne dans les eaux norvégiennes

Chaque hiver, entre novembre et janvier, d'immenses bancs de harengs entre dans les Fjords au nord de la Norvège. Cela attire des centaines de cétacés, des orques et des baleines qui regroupent pour le plus grand festin de l'année. Pour tenter de les approcher au plus près, Morgan Bourc’his a choisi de plonger en apnée pour faire le moins de bruit possible et se faire oublier. Mais dans une eau à 5°, il est difficile même pour un champion de rester plus de deux minutes sans respirer.