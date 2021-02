La Suisse, le paradis de la luge

Avant de luger, il faut tracer la piste. Et cela prend 5h chaque nuit. Il faut aussi affûter les cars comme des skis avant d'apprendre à piloter. En Suisse, la luge est un sport. Dans cette station des Alpes vaudoises, il y a les skieurs et les lugeurs. Cette piste de 7km est entièrement faite pour eux. Là où en France, cette glisse est réservée à l'après-ski, ils viennent spécialement pour ça. À 10€, la location est moins chère qu'un forfait. Il n'est pas rare de voir des lugeurs prendre la pause sur l'une des sept aires de repos de la piste. La luge fût leur moyen de transport pendant des siècles, alors, il n'est pas question de la fabriquer ailleurs qu'en Suisse. C'est tout un art pour cette entreprise depuis quatre générations. Soixante pièces en tout et des années de recherches pour transformer le traîneau de l'arrière-grand-père en bête de course.

À une centaine de kilomètres, en Suisse alémanique, Grindelwald. On n'y parle pas la même langue, mais la ferveur est la même. Dans les remontées mécaniques flambants neuves, on croise de drôles d'engins : le velogemel ou vélo-luge. Il est unique au monde. Il nous emmène au pied de l'Eiger, mythe de l'alpinisme, sur une piste de luge de 12km qui sert au milieu des sapins. Quand votre vélo n'a pas de vitesse, les cols se grimpent à pied. Il y a un siècle, le velogemel leur servait à livrer le courier et se rendre à l'école. Alors, cette entreprise de charpente, spécialisée dans la construction de chalet n'a pas hesité à conserver une ligne de production pour continuer à le fabriquer, et l'a même rendu plus performant. Les habitants ont créé un championnat du monde de velogemel. Il n'aura pas lieu cette année à cause du Covid, mais sur leurs 600km de pistes, rien n'empêchera jamais les Suisses de luger.