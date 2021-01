La Vélomaritime, de la Bretagne aux plages du Nord

Direction la Côte de Granit Rose, un endroit d'une beauté presque irréelle. La couleur est mise en valeur surtout le soir. Quant au Cap Fréhel, il est le plus impressionnant de la Bretagne, et également le plus haut à 70 mètres au-dessus de la mer. Il est classé "Grand Site de France" et la Vélomaritime le borde. À sa pointe, le phare qui se visite et qui se mérite.