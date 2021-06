Le diamant des Alpes : les plaisirs du lac d’Annecy

Les plaisirs de l’eau, les sensations de la montagne, Annecy et son lac sont souvent plébiscités par les vacanciers de plus en plus nombreux chaque été. Flavy n’oubliera pas son quatorzième anniversaire. Atteinte d’une maladie orpheline, elle a des problèmes de croissance et ne peut se nourrir normalement. Elle s’est vue offrir un vol en parapente par l’association “Nos P'tites Etoiles", avec comme pilote, un champion du monde d’acrobatie aérienne, Eliot Nochez. Quinze minutes de voltige aérienne à 800 mètres au-dessus du sol, avec en ligne de mire l’un des plus beaux lacs des Alpes, le lac d’Annecy.