Le Grand format : du miel, du sucre et des amandes, la recette du Turon espagnol

À Jijona, berceau du Turon, 60% de la population travaille à sa fabrication. On compte dans cette petite ville de la région de Valence une vingtaine de producteurs. Et tous prétendent détenir la meilleure recette du monde. "Beaucoup de passion pour ce qu'on fait. C'est ça l'ingrédient secret . Bien sûr, c'est une fierté de perpétuer la tradition, mais c'est aussi une énorme responsabilité parce qu'il faut être à la hauteur des anciens", explique Manuel Lopez Despi, responsable de l'entreprise "Hijos de Manuel Pico" - Jijona. À la pâte de fruit et aux noix, au biscuit, aux pistaches et aux chips... Plus de 500 variétés différentes s'étalent sur 600 mètres carrés de surface, à Madrid, dans le plus grand magasin de Turon au monde. Les Américains et les Français sont, hors Espagne, les plus gros consommateurs de Turon.