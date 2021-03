Le grand format : pourquoi les Chinois raffolent des tofus

Ingrédient ordinaire de la cuisine chinoise, il est de toutes les recettes. Un fromage végétarien qui se fabrique tôt, bien avant d'emmener les enfants à l'école. Il est 3h du matin dans le village de Jangshui au sud-ouest de la Chine. La famille Zang est déjà bien réveillée. Et chaque matin, tout commence avec ces graines de soja qui ont trempé toute la nuit. Vingt ans que cette famille suit à la lettre la recette ancestrale. Des graines broyées, puis filtrée et bouillie, et pour coaguler le lait de soja, un ingrédient bien connu de nos fromagers français : le chlorure de calcium. Trente minutes plus tard, le fromage de soja est prêt, moulé à toute vitesse entre des mains expertes.

Le soleil se lève, et les Chinois sont déjà à table. Les petits cubes de tofu se dégustent à n'importe quelle heure de la journée. C'est une fierté nationale. La légende dit que le roi Liu An l'a découvert il y a 2000 an en cherchant une potion d'immortalité. Les Chinois sont toujours de simples mortels, mais ils en consomment dix kilos par an et par personne. Un chiffre qui augmente chaque année, au grand bonheur des industriels. Dans cette usine, 200 ouvriers, dix lignes de production qui tournent à plein régime. Tofu frais, embarqué tout séché en feuille, l'entreprise fournit tout le sud de la Chine. Et son jeune patron voit déjà beaucoup plus loin.