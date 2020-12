Le parc de l'Akagera au Rawanda : la renaissance d'une réserve exceptionnelle

À l'Est de Rwanda, dans les grands espaces de l'Akagera, les touristes parcourent les pistes du parc au petit matin. Sur leur route, après quelques minutes, les reines élégantes de la savane, les girafes. Ces touristes français ne sont pas au bout de leur surprise. Leur guide les emmène sur la piste de l'animal le plus discret du parc, le léopard. Cet excellent grimpeur, solitaire, ne sort que la nuit pour chasser. L'apercevoir au grand jour est un privilège. Rencontrer l'un des animaux emblématiques de la savane, c'est le rêve de tout participant à un safari. On compte plus de 13 000 espèces d'animaux dans le parc de l'Akagera.