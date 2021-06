Les Émirats, le pays où les 4x4 sont rois

Le 4x4 dans les dunes de sable est l'une des attractions phares de Dubaï. Et c'est au coucher du soleil que les touristes affluent. À 30 minutes du centre-ville, il y a presque des embouteillages le soir. Pour certains groupes de touristes, le 4x4 est surtout la clé d'une photo à succès. Depuis quatre ans, les responsables de ces excursions dans le désert ont vu sa clientèle décupler sous l'effet des réseaux sociaux. D'autres touristes préfèrent une sortie plus sportive, comme en quad par exemple.

Aux Émirats, plus d'un tiers des voitures en circulation sont des 4x4. Elles sont indispensables pour sillonner ce pays presque entièrement désertique. Ce n'est pas un hasard si un musée du 4x4 vient d'ouvrir à une heure de route de Dubaï. À l'entrée, vous voyez une Jeep gigantesque, et le plus grand 4x4 du monde, un cargo amphibie utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Et puis, dans les allées climatisées, presque tous les 4x4 du monde y sont exposés.