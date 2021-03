Les grands musées ouvrent en virtuel

Wherevart est un site qui permet d'accéder à plus d'une centaine de musées partout dans le monde. Derrière cette idée se trouvent trois Français. Au départ, ces derniers ont créé un studio spécialisé dans les tournages de visites virtuelles dans les musées avec des caméras 3D et ont vendu leur technologie à différentes institutions. Mais ils ont également décidé d'agréger des lieux culturels dans les quatre coins de la planète et de proposer Wherevart. C'est le premier confinement qui a donné l'impulsion à ce site lancé en janvier dernier. Le but est d'allécher les gens afin de les inciter à visiter les lieux culturels. Que peut-on découvrir sur Wherevart ?