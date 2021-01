Les îles de l’Atlantique : cap sur Belle-Île-en-Mer

Rémi et Jérémy Hervé débarquent leur pêche de la fin de nuit avec 300 kg d'oursins. C'est la pleine saison des fêtes jusqu'au printemps. Les Coureaux de Belle-Île est le détroit de quinze kilomètres entre l'île et le continent. Il y a de forts courants jusqu'à Quiberon, mais à l'abri du grand large, séparés par la plus grande des îles bretonnes qui mesure 17 kilomètres de long et 9 kilomètres de large.