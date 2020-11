Noël : les chants préférés des Marseillais

A quelques semaines des fêtes, Marseille se prépare. Ici, le ton est donné et les habitants ont déjà choisi les chants de Noël qu'ils vont fredonner. En voici donc une sélection, sous le soleil. Pour certains, rien ne vaut les bons vieux titres comme "Jingle Bells" et "Trois anges sont venus ce soir". Dhalia, professeure de musique, elle, préfère "Vive le vent".

Sur le port, on retombe en enfance avec "Petit papa Noël" même si on en oublie parfois les paroles. Un peu plus loin, au lycée Chevreul Blancarde, quelques élèves de la chorale Anguélos répètent un chant créé en 1818. Il s'agit de "Douce nuit, sainte nuit". Nous profitons de leur interprétation et partageons leur passion à bonne distance, même si tous leurs concerts cette année ont été annulés. Pour sa part, Elèna Le Fur nous fait un cadeau en interprétant dans la rue son morceau préféré : "Minuit chrétien" d'Adolphe Adam. "C'est un patrimoine. On a besoin des traditions autant que du sapin de Noël", précise-t-elle. Quoi qu'il en soit, à Marseille, on sait chanter.