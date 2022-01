Les spectaculaires anneaux flottants du lac Loktak en Inde

À sa surface, se trouvent des centaines d'anneaux végétaux appelés phumdis. Comme leurs ancêtres avant eux, les pêcheurs de la région façonnent cette végétation qui flotte naturellement pour piéger les poissons. Pour construire ces structures circulaires, ils découpent des parcelles de végétation flottante et les assemblent pour former un cercle. Et pour finir, ils attachent le tout avec une corde par le dessous.

L'habitat de ces pêcheurs est menacé. La construction d'un barrage hydroélectrique perturbe le renouvellement naturel des eaux du lac et affecte toute la flore et la faune qui en dépendent. Seul parc naturel flottant au monde, Loktak est le dernier refuge d'une espèce en danger, le cerf sangai. Aujourd'hui, en sursis, les trésors naturels du lac et leurs secrets sont plus que jamais sous la protection de pêcheurs. Ces hommes ont fait de Loktak leur refuge et leur paradis flottant.