Les trésors engloutis de Chypre

La grotte la plus connue de Chypre, celle des Amphores, est située à cinq kilomètres de Paphos. Elle se trouve à proximité d'une barrière de récif. Des rochers à fleur d'eau qui ont piégé de nombreux navires depuis des siècles. Pour l'atteindre, il faut traverser un champ de posidonies. Sous l'eau, nos reporters y ont découvert des amas de roches volcaniques et une cavité d'un mètre et demi dans laquelle ils sont entrés.À l'intérieur, il était impossible de faire demi-tour et l'obscurité les encerclait.