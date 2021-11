Les vaches, reines de la Vallée d’Aoste en Italie

De l'autre côté de la frontière, se trouve une petite vallée italienne : le Val d'Aoste. C'est un monde à part. D'un bout à l'autre, des géants de plus de 4000 mètres, un accent français et comme emblèmes, des vaches. On les appelle "les reines de la vallée". Dans la famille Elex, on leur fait une toilette de princesse. Leur rêve, c'est qu'elles montent sur le podium.

Celles-ci sont sélectionnées pour la grande finale, le jour le plus important de l'année pour les éleveurs. "Si on gagne, on est beaucoup plus contents", confie un des membres de la famille. Le lendemain, c'est jour de fête. Les reines font leur entrée dans l'arène. La compétition peut commencer. Les vaches vont s'affronter lors de duels spectaculaires. N'ayez pas peur, combattre, c'est dans leur chair. Dans le stade, il y a les supporters, les commentateurs et la retransmission en direct. Une ligue des champions sur l'écran.