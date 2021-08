Mon coin de paradis : à la découverte d'un lagon en Occitanie

On pourrait se croire dans les îles au bout du monde. Nous sommes pourtant au milieu de l'étang de Thau, entre Sète et Marseillan, aux tocs. Une dune marine naturelle qui s'étend sur 11 km et forme de petits îlots. Pour accéder à ce petit coin secret, il faut nécessairement prendre un bateau et y avoir été initié par un Sétois. Loin des plages bondées, on se rêve ici en Robinson Crusoé.