Quatre à table : un menu vitaminé et poétique

À seulement 28 ans, Mory Sacko possède un parcours fulgurant qui fait de lui une étoile montante de la gastronomie. Avec 30 euros, il va nous concocter une cuisine savante sous des abords simples. Pour cela, direction le poissonnier pour avoir une idée d'entrée et on en sort avec deux maquereaux. Ensuite, une boîte de six œufs pour le plat principal. Chez le maraîcher, nous avons pris du basilic, du romarin, une botte d'oignons nouveaux, un piment doux et deux carottes. Pour le dessert, les fruits secs sont mis à l'honneur.