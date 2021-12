Noël : les lacs gelés du Doubs font le bonheur des vacanciers

Un lac naturel de 74 hectares aux allures de station de ski. Depuis quelques jours, il a entièrement gelé pour devenir une immense patinoire. “C'est juste magnifique, c'est une patinoire naturelle et on adore le paysage”. Comme pour tout sport d'hiver, on commence par s'équiper : “Gants obligatoires et nous, on leur met les casques, parce que les chutes sont quand même vite vite possibles. Puis des fois, on n'arrive pas toujours à se rattraper, donc on préfère jouer la sécurité”.