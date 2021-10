Nouvelle tour de verre à New York : oserez-vous y monter ?

Si le quatrième plus haut gratte-ciel New Yorkais vous impressionne déjà d'en bas, alors pas sûr que vous soyez prêt à monter avec nous à son sommet. L'ascenseur peut vous emmener directement au 91e étage où vous embrasserez tout Manhattan d'un seul regard. Et toujours plus haut, toujours plus fou au 92e étage, cage en verre suspendu à 400 mètre du sol, et expérience contrastée.