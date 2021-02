Parc des Cévennes : la nature à l'état sauvage

Il était un oiseau de mauvais augure. Désormais, le vol du vautour est une fierté pour les artisans du Parc national des Cévennes. À la fin du XIXe siècle, le rapace est chassé et disparaît du ciel cévenol, mais pas pour toujours. 25 gypaètes barbus sont réintroduits dans le parc. Réintroduire puis protéger, guetter le moindre danger pour la faune. Un travail de fourmi, car le cœur du parc recouvre plus de 90 000 hectares, soit neuf fois la surface de Paris. 2 500 espèces animales et 700 habitants à dénicher eux aussi.

En 1970, les Cévenols de toujours rencontrent les néo-cévenols comme eux arrivés à la création du parc. Pour habiter au cœur d'un parc, il faut savoir se fondre dans le paysage. Interdiction de percer de nouvelles fenêtres ou de modifier le toit de lauze. Dans le parc des Cévennes, il n'y a aucune pollution lumineuse et le ciel étoilé est reconnu comme l'un des plus beaux au monde. Un ciel qu'Yves Pellequer, observateur du CNRS surveille depuis le haut du Mont Lozère tous les jours depuis 1985. Dans ce lieu, deux climats s'affrontent, montagnard et méditerranéen. Des orages, de la neige, des épisodes cévenols et ça empirerait. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.