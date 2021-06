Pays basque espagnol : à la découverte du village de Getaria

Cette photographe basque a fait de ces falaises son terrain de jeu préféré. Une vue unique sur le flysch, un millefeuille de roches sédimentaires, dont certaines ont plus de 60 millions d'années. Ces formes fantastiques ont d'ailleurs séduit les créateurs de la série Game of Thrones. Une partie de la saison 7 a été tournée sur cette plage. En suivant la côte, nous atteignons Getaria, un village médiéval à flanc de falaise, dont la visite se mérite. Ici, tout est incliné, même l'imposant église du village. Entre deux escaliers, nous faisons la connaissance du héros de Getaria, Juan Sebastián Elcano. 500 ans plus tard, il veille sur les pêcheurs du village. Ce jour-là, ils reviennent d'une semaine en mer les cales remplies d'une dizaine de tonnes d'anchois.

L'anchois, c'est la spécialité de Getaria et de ses conserveries artisanales. Après avoir été salé, il est minutieusement préparé à la main et en musique. Ce savoir-faire a été introduit au pays basque par les Italiens à la fin du XIXème siècle. Ici, pas d'anchois sans un verre de Chacolí, un vin blanc légèrement pétillant dont les vignobles entourent le village et surplombent l'océan. La famille de Miguel en produit depuis plus de 300 ans. Une fois de plus, le terrain est escarpé, mais les sépages utilisés y sont parfaitement adaptés. Les portes de cette côte verdoyante s'ouvrent de nouveau aux visiteurs. Ce petit coin d'Espagne espère accueillir de nombreux vacanciers cet été.