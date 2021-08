Plages de rêve : à la découverte de la côte sauvage du Monténégro

La plage d'Ulcinj à Monténégro n'a rien à envier à celles aux Seychelles ou aux Maldives, même si la destination peut sembler moins exotique. Sur la mer Adriatique, juste derrière la frontière albanaise, elle étire ses 13 km de sables brins, fins comme du sucre et si chauds. Ulcinj, la plus grande plage du Monténégro, l'une des plus belles du monde, est à deux heures d'avion de Paris. Elle est paradisiaque, sauvage et surprenante.