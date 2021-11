Polynésie : le bal des baleines

Chaque année, la baleine à bosse effectue la plus grande migration observée chez des mammifères. 13 000 km de trajet aller-retour pour quitter l'Antarctique et se réfugier dans la quiétude des eaux polynésiennes afin de mettre bas ou se reproduire loin des orques et de ses autres prédateurs. C'est l'un des rares endroits dans le monde où l'on peut encore les observer en se mettant à l'eau et en plongeant avec elles.