Polynésie : plongée avec les dauphins à Tahiti

Ils sont une trentaine à vivre ici. Un groupe de grands dauphins qui mesurent jusqu'à quatre mètres et qui peuvent peser plus de 400 kg. Ils y trouvent de quoi se nourrir, se protéger des prédateurs et jouer. Ils attirent les plongeurs du monde entier qui viennent s'immerger ici pour pouvoir les observer. Rangiroa est le plus grand atoll de la Polynésie française. Un aquarium naturel avec des lagons turquoise et l'océan Pacifique riche en espèces sous-marines.