Auvergne : bol d'air dans le Cézallier

Le Cézallier est une région d’Auvergne faite de steppes sur les hauts plateaux et de pâturages entre les vieux volcans. À plus de 1 000 mètres d’altitude, les anciens cratères sont devenus des lacs. On y retrouve différentes petites plages avec des petites marches vers lesquelles les poissons se rapprochent. Vairons et goujons sont des variétés qui y vivent.