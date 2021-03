Qatar : à la découverte des écuries Al Shaqab

Avec sa fierté naturelle, sa queue relevée et ses grands yeux profonds, le pur-sang arabe est considéré comme le cheval le plus élégant au monde, mais aussi le plus cher. À une demi-heure de Doha, la capitale, se trouve Al Shaqab. Un immense complexe cinq étoiles luxueuses où l'on élève, dresse et bichonne des purs-sangs arabes depuis près de 30 ans. C'est le père de l'émir actuel qui a posé la première pierre de cette écurie extraordinaire.