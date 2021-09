Quatre à table : des menus à base de biscuits

Comme premières dépenses, ils ont acheté des palets bretons et des biscuits salés pour un prix total de 3,60 euros. Ensuite direction la minoterie, car le restaurateur veut créer son propre biscuit. En plus de la farine, le cuisinier cherche des œufs et du beurre sur le marché de la région. Pour choisir ses légumes et fruits, Sébastien a l'embarras du choix sur les étals. Il prendra ainsi un potimarron, deux courgettes, une poignée de petits oignons, quatre pommes de terre, des haricots verts et des fraises, pour un prix de quatorze euros.