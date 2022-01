Quatre à table : des recettes à la sauce TikTok

Ça commence au marché, en banlieue parisienne où il a grandi. On achète six clémentines, quatre poivrons et des citrons. Ensuite, nous partons à la recherche de Féta et des pois chiches. Après, une halte à la boulangerie pour se procurer du pain et une pâte feuilletée pour gagner du temps. Et dernier achat : du Comté.