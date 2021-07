Quatre à table : les produits de la baie de Somme au menu

En premier lieu, nous récoltons les salicornes, les pompons et aussi les asters maritimes. Ensuite, direction la poissonnerie pour acheter deux maquereaux et quatre vives. Ceux-ci seront déclinés en entrée et en plat. Le dessert, lui, aura un goût de chèvre avec de la faisselle. Enfin, pour la garniture, le chef choisit quelques courgettes jaunes et un gros chou-fleur qui viendront trancher la salinité du poisson et des végétaux de la baie. Pour le reste, nous prenons une dizaine de fraises, un oignon, de la crème et du beurre.