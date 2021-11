Quatre à table : un couscous version terre-mer

Lionel Levy, chef marseillais, va nous faire découvrir le couscous. C'est un plat populaire né au Maghreb. Direction les étals du Vieux-Port et particulièrement celui de Jean. Le chef s'intéresse aux poissons bon-marché dans la pêche du jour. Dans le quartier populaire de Noailles, on trouve les trésors indispensables : les épices, la semoule de blé dur et les dattes Medjool pour le dessert. Pour l'entrée, on a acheté quelques olives et du cumin. Nous terminons nos courses avec l'achat de merguez, de légumes, de kakis, d'une grenade et des navettes.