Quatre à table : un menu à base de fruits de mer, pour moins de 30 euros, sur la table du réveillon

Chaque année en Bretagne, le plateau de fruits de mer trône sur les tables durant les fêtes. Ce samedi, la jeune cheffe Nolwenn Corre a décidé de revisiter ce classique pour nous. Avec un budget de 30 euros, la Bretonne prépare un menu orignal, iodé et peu calorique, pour quatre personnes. Un défi qui s'annonce difficile à relever, les fruits de mer étant réputés pour leur coût assez élevé. Deux tiers du budget leur sont d'ailleurs consacrés, le reste se répartissant entre les fruits et légumes.

Dans la cuisine de Nolwenn, on lance désormais à la préparation du plat. Après avoir décortiqué une araignée de mer cuite, la cheffe met la carapace dans une marmite avec les légumes flambés au vin blanc. Une fois filtrée, la bisque enveloppe un émietté de chou-fleur et de chair d'araignée qui nous servira d'entrée. Pour le plat, on va préparer des huîtres pochées qui seront entreposées sur un lit de cresson avec des noix de Saint-Jacques confites au beurre. Une assiette aux légumes et aux trois fruits de mer, savoureuse et colorée. Enfin, pour le dessert, une huître sucrée.