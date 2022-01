Quatre à table : un menu détox

C'est un défi de taille pour Michel Portos et Jimmy Bibrac, mais ils ont accepté de le relever. A Saint-Martin, plus de 90% des denrées sont importées, donc, ça coûte cher. La solution peut se trouver en local pour leur menu détox. Ils se rendent chez un producteur de fruits et légumes de l'île pour s'approvisionner : tamarins, papayes, bananes, piments, pommes et plantes aromatiques.