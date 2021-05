"Quatre à table" : un repas 100% fourme de Montbrison

Pour les cuisiner, nous nous sommes rendus dans le Mont du Foret, perché à 700 mètres d'altitude. Notre chef originaire de Saint-Etienne s'y est installé, dans son "Auberge de la Grand Font", il y a douze ans. Notre menu : bouillon de cosses de petits pois et chantilly à la fourme en entrée, paillard de veau, celerisotto à la fourme et son pesto de salade pour le plat principal et crème brûlée à la fourme et patate douce au dessert. Quid de la préparation ?