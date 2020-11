Recette : les secrets de la potée champenoise

Il faut environ trois heures à Dominique pour préparer une potée. A noter que la recette de ce plat peut changer en fonction des saisons. Par exemple, au printemps, on peut rajouter des petits pois et des haricots verts à la préparation. En cette période, le plat est composé de choux, de poireaux, de carottes, de navets, de pommes de terre et de haricots. Pour la préparation : les haricots sont les premiers à cuire avec le lard et la palette, sans jamais saler. Ensuite, tous les ingrédients sont à ajouter au fur et à mesure des trois heures de cuisson. Au final, rien ne sera perdu, y compris le bouillon.