Vacances : à quoi ressemble un camping de luxe dans le Sud de la France ?

Chaque été, des milliers de touristes convoitent ce site paradisiaque, mais seuls 6000 d'entre eux ont la chance d'en profiter. Ils peuvent accéder à des piscines aux reflets turquoises, à de gigantesques toboggans ou encore à des bains bouillonnants, qui s'insèrent dans un décor digne de la Rome antique. Lorsque les parents veulent s'accorder un peu de répit, ils peuvent déposer leurs enfants dans des clubs supervisés par des animateurs plein d'inventivité. Pendant ce temps, les plus grands peuvent aussi se balader à vélo ou aller se faire les ongles. Puis, une fois le soleil tombé, les familles peuvent se retrouver et partager des spectacles imaginés spécialement pour eux par une troupe de comédiens en provenance de la capitale.

Accros à cette formule hybride, certains reviennent tous les étés. C'est notamment le cas de deux couples d'amis et de leurs adolescents qui témoignent dans le reportage Sept à Huit en tête d'article : "Il y a beaucoup de prestations qu'on peut retrouver dans un hôtel sauf que, là, on vit également dehors comme dans un camping", se réjouit la mère de famille.

"Dans un club, c'est très bien, mais il y a des contraintes horaires notamment pour manger, alors qu'ici on peut rester à la plage jusqu'à 14h, on n'a pas d'impératif", poursuit son mari. "On ne joue pas à la console. On a mieux à faire, on est tout le temps dehors, il fait beau, on profite des infrastructures", termine enfin leur fils, sourire aux lèvres.