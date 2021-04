Rome : les secrets souterrains de la ville éternelle

Il y a aussi l'ambassade de France en Italie, le palais Farnèse. Il a été bâti au XVème siècle et son sous-sol recèle un incroyable trésor, des mosaïques bien conservées sur lesquelles on distingue encore des animaux aquatiques même après 1800 ans. Sur ce sujet, l'archéologue Paolo Tomassini, nous explique que "Rome est un peu comme un mille-feuille. Plus on descend, plus on ira sur des structures plus anciennes".