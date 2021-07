Roumanie : un parc d’attractions à 120 mètres sous terre

La mine de sel de Turda (Roumanie), l'une des plus vieilles au monde, a été transformée en parc d'attractions. En été comme en hiver, le thermomètre n' affiche que 10°C. Au sommet, la mine dévoile un décor futuriste digne d'un film de science-fiction. Pour 8 euros par personne, on a l'embarras du choix entre le minigolf, ping pong, et même des jeux pour les plus petits.