Sensations fortes : 120 km/h sur la tyrolienne de la Colmiane

En voyant les personnes qui descendent sur cette tyrolienne, on pense à des flèches humaines décochées par un géant imaginaire dans le ciel de l'arrière-pays niçois. Mais il n'y a pas d'archer, juste la tyrolienne de la Colmiane, la plus longue de France. En cette saison, les victimes se pressent. On en compte 130 par jour pendant le week-end. Elles sont bien conscientes d'affronter l'inconnu en montant vers l'échafaud, et en sentant monter leur tension. Une fois sur place, ils n'ont plus qu'à obéir aux consignes et à croiser leurs doigts.