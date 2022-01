Sierra Nevada : ski le matin, plage l'après-midi

Des sommets enneigés presque toute l'année, personne ne les attendait là au cœur de l'Andalousie, une des régions les plus chaudes d'Europe. Plus connue pour ses plages et ses palais hispano-arabes, la Sierra Nevada aussi considérée comme étant le toit de la péninsule ibérique. Miguel Gonzalez, professeur de ski, affirme que ces sommets ont un avantage indiscutable. "Le matin, on peut skier. Ensuite, on va à Grenade en 30 minutes pour aller manger. Et l'après-midi, vers 15h30, on peut aller à la plage pour se baigner", argue-t-il.