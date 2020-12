Six à table : un menu gastronomique

Rejoignons le chef Emmanuel Renaut à Megève (Haute-Savoie). Il va concocter pour nous un repas digne des fêtes. Direction au marché, à la boulangerie et à la coopérative pour faire les courses. Pour l'entrée, il lui faut quelques légumes, des champignons, des œufs, de la chapelure et un morceau de pâte feuilletée. Pour le plat principal, il aura encore besoin de légumes, et d'une grosse pintade. Enfin, pour le dessert, quelques fruits, du beurre, du lait entier, de la crème et un pot de myrtilles feront l'affaire.