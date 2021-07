Tarifa : une ville dans le vent

Tarifa se situe juste à la sortie du détroit de Gibraltar, un atout géographique primordial. Le terrain de jeu y est immense. Avec du soleil toute l'année et surtout un vent présent plus de 300 jours par an. Ses rivages immaculés sont également immenses. En effet, l'une des particularités de Tarifa, c'est d'avoir d'un côté la mer Méditerranée et de l'autre l'océan Atlantique.