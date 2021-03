Touristes français : la tentation de Venise

À cause de la crise sanitaire, Venise est désertée par les touristes américains et anglais. Un désastre pour les hôteliers, mais une aubaine pour les vacanciers français. Ils profitent de la cité rien que pour eux.

La balade en gondole ou l'incontournable photo en haut du pont du Rialto, les touristes français sont les plus nombreux aujourd'hui dans la Sérénissime. "On est en vacances ici, parce qu'on avait envie d'être tranquille. En France, c'est bien, mais au bout d'un moment, on commence à se lasser". Ce qui change ici : les restaurants et les bars qui sont ouverts jusqu'à 18 heures.

Sabrina et Elliot sont justement à la recherche de leur prochain arrêt. "On ne mesure pas la chance qu'on a d'être ici, assis en terrasse. Alors qu'à Paris comme dans toute la France, ça fait des mois qu'on a voulu faire ça". Pour profiter de ces beaux antipasti, il faut un test négatif et un autre pour leur retour en France. Une contrainte qui limite beaucoup les déplacements. Cette famille s'est donc décidée au dernier moment. "Pourquoi pas Venise. Ça doit être le meilleur moment pour venir et justement éviter d'avoir autant les touristes qu'il y a d'habitude".

D'ordinaire, la cité de Doges est la destination préférée des Américains et des Anglais. Mais ils sont toujours interdits de voyager en Italie. Ce sont donc les Français qui en profitent. Mais ce n'est pas assez pour les hôtels, dont plus de la moitié est encore fermée. "L'année dernière, on recommençait à travailler avec les Allemands et les Autrichiens. Mais en ce moment, ils sont tous reconfinés. Donc on doit attendre, c'est tout". En attendant un retour à la normale, les habitants partagent volontiers un verre avec les voisins français.