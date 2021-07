Un été sur la côte landaise, la Californie française

C'est une destination nature et fun qui pourrait battre tous les records de fréquentation touristique cet été. Hossegor développe un tourisme en vogue basé sur le bien-être. Des vagues, du surf et de la bamboche, en cette période estivale, nous vous emmenons ce soir à la découverte de la Californie française, le nouveau surnom de la côte landaise.

L'endroit attire les vacanciers de tout genre car en plus de la crise sanitaire, qui limite les départs à l'étranger, la station balnéaire landaise fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des influenceurs appellent à venir et faire la fête. La petite Californie française entame donc la saison confiante. Outre son sport de glisse, le surf, la côte landaise développe un tourisme haut de gamme avec un camping 5 étoiles, à 100 mètres de l'océan, le plus grand de France, et des activités bien-être et loisirs qui séduisent cette nouvelle clientèle.