Un menu frais pour se remettre des repas de fête

Mais pour des conseils plus précis, nous nous sommes rendus dans la cuisine d'un grand chef pour préparer un repas qui facilite l'élimination des toxines. On commence avec des carottes râpées assaisonnées d'un jaune d'œuf seulement, de quelques physalis acidulés et d'une herbe aromatique. Puis, une betterave cuite dans une pâte à sel avec des baies roses et des genévriers pour détoxifier l'organisme et purifier le foie. Pour le dessert, ce sera des poires pochées avec du thym et du laurier, garnies avec du yaourt 0% , du chocolat noir et des noix pour lutter contre le diabète et le cholestérol.