Un vol en montgolfière plus haut que le Mont-Blanc

Qui n'a jamais rêvé de voler plus haut que les oiseaux, plus haut que le Mont-Blanc ? Ce rêve a pris nos reporters au lever du jour, sur les bords du lac Neuchâtel en Suisse. Il a la forme d'un ballon de 30 mètres de haut. Leur défi est de se hisser à 6 000 mètres. Pour cela, ils doivent être en parfaite santé. Et pour respirer à cette hauteur, des bouteilles d'oxygène leur sont fournies.

Gaël Cardon de Lichtbuer, est le cofondateur des Ballons du Léman. Il est un des seuls pilotes des Alpes à pouvoir atteindre les 6 000 mètres d'altitude. Là où il faut apprivoiser des vents et se glisser parfois parmi les avions de ligne. Une fois les 3 000 mètres franchis, la température baisse de cinq degrés et le contenu des bouteilles d'oxygène est utilisé.

À plus de 15 800 pieds, le sommet de l'Europe semble être une petite colline. Avec moitié moins d'oxygène et de pression, il est plus difficile de respirer. Et après une heure de vol, nos reporters et les autres passagers se sont retrouvés à 6 000 mètres.