Un voyage à bord d'un train centenaire au Portugal

Le train de Douro semble tout droit sorti du Far West, d'une époque où il fallait savoir dompter la machine pour qu'elle nous mène à bon port et où l'on s'émerveillait encore d'un simple voyage en train. "C'est merveilleux, calme et reposant" ; "On traverse des paysages magnifiques et on voyage aussi dans le temps", se réjouissent des passagers. Un voyage de 100 km qui débute à Régua, à l'Est de Porto. Avant chaque départ, le même cérémonial bien connu des habitants agite la gare. Chaque départ doit être une fête.