Un voyage hors du temps dans les vallées perdues du Ladakh

Les amoureux d'authenticité et de dépaysement sont de plus en plus nombreux à passer des vacances au Ladakh. Ce petit État du Cachemire indien, niché dans l'Himalaya, dispose d'un incroyable patrimoine naturel et culturel. On y retrouve des peintures vieilles de plus de 5 000 ans. À plus de 4 000 mètres d'altitude, ce pays offre aussi des conditions de vie rude connectée à une nature intense. Les Occidentaux notamment des Français ont choisi d'y faire leur vie forcément éloignée de celle que l'on connaît dans l'Hexagone.