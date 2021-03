Une semaine en raquettes dans le massif du Vercors : elles relèvent le défi

Sept femmes ont parcouru plus de 75 km dans la nature sublime du Vercors. Nos reporters les ont suivies dans la réalisation de ce défi dans ce désert blanc. Fières d'avoir traversé le Vercors, elles n'oublieront sans doute jamais cette expérience.

L'aventure a commencé il y a quatre jours. Les sept femmes et leurs deux guides ont traversé le Vercors du nord au sud. Ils avaient 75 kilomètres à parcourir. Pendant une semaine, elles devaient porter bagages et nourriture, soit plus de dix kilos sur le dos. De quoi laisser beaucoup d'énergie en chemin. Par mauvais temps, il valait mieux maîtriser les techniques d'orientation pour ne pas se perdre. Et le groupe pouvait compter sur Flaurent Cluzeau, accompagnateur en montagne depuis 18 ans.

Le groupe a mis cap à l'Est où la neige tombe sans discontinuer. Après plus de six heures de marche dans des conditions difficiles, ils ont passé la nuit à 1 650 mètres d'altitude à la bergerie des Chaumailloux. Un refuge si attendu après un premier jour éprouvant. Il faisait huit degrés à l'intérieur.

Plus loin dans leur périple, le groupe a découvert la zone la plus protégée et sauvage du massif, la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Le mont Aiguille, avec ses 2 085 mètres d'altitude, trône au milieu des nuages. Une fois dispersés, ils laissaient enfin apparaître les Alpes. Une belle récompense par rapport aux efforts fournis par nos aventurières, l'apothéose d'une semaine passée là-haut, si proche des sommets.